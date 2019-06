Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Ein Österreicher will an die WHO-Spitze

Facebook

24. Juni, 13.00 Uhr - Kandidatur

Es ist die Zeit der Kandidaten. Ob Nationalratswahl in Österreich oder Personalpoker um die EU-Spitzenjobs. Ein Österreicher strebt eine Kandidatur an ganz anderer Stelle an: Clemens Martin Auer, von 2005 bis 2018 Sektionschef im Gesundheitsministerium und als solcher maßgeblich an allen Gesundheitsreformen dieser Zeit beteiligt, bewirbt sich um die Leitung der Europaregion der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ab 2020.