Live-Blog unseres EU-Korrespondenten EU-Tross wieder in Straßburg: Mit Blick auf London

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

20. Oktober, 21.00 Uhr - Und jetzt?

Sonntagabend und alles ist so wirr wie zuvor. Boris Johnson hat skurrile Post nach Brüssel geschickt, die EU wartet ab. Am Montag setzt sich der ganze Tross ohnedies wieder Richtung Straßburg in Bewegung; dort hätte eigentlich allerhand passieren sollen diese Woche, die Ratifizierung des Brexit-Deals, die Präsentation der neuen EU-Kommission... beides nicht mehr auf der Tagesordnung. Ein Punkt bleibt, der scheidende Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hält noch einmal eine Rede zum Abschied. Ob es die letzte im Parlament ist, ist unklar, er muss ja mindestens einen Monat "nachsitzen", bis die neue Chefin Ursula von der Leyen ihre Kommission beinander hat.