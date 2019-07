Live-Blog unseres EU-Korrespondenten EU-Parlament wählt: Paul McCartney vor Jennifer Lopez

Facebook

4. Juli, 9.25 Uhr - Musikerwahl

An anderer Stelle haben wir den Vergleich schon erwähnt: das neue EU-Parlament erweckt derzeit den Eindruck einer Schulklasse, die sich nach den Ferien zum ersten Mal trifft; mit vielen neuen Schülern, die das Schulgebäude und die Gepflogenheiten nicht kennen und denen man erst einmal zeigen muss, wie es läuft.

Gerade eben hatte der neue Präsident David Sassoli, der Schuldirektor gewissermaßen, so eine Einführung zu machen. Immerhin 62 Prozent, also fast zwei Drittel, aller Abgeordneten, sind Neulinge. Sie müssen somit nicht nur in das allgemeine Procedere eingewiesen werden (wofür auch ihre Mitarbeiter zuständig sind), sondern zum Beispiel auch in die Geheimnisse des elektronischen Abstimmungssystems - es soll ja am Ende das auf der Anzeigetafel stehen, was die Abgeordneten wollten.