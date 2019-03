Live-Blog unseres EU-Korrespondenten EU-Gipfel, der zweite Tag

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

22. März, 11.45 Uhr - Wie es weitergeht

Auch am zweiten Tag des EU-Frühjahrsgipfels ist der Brexit Thema Nummer eins. Jetzt wieder im spekulativen Bereich: Tritt May zurück? Stimmt das Unterhaus dem Vertrag doch noch zu? Was passiert, wenn die Briten bis 12. April gar nichts tun? Hat es Sinn, dass sie notfalls doch noch EU-Wahlen durchführen, um einen harten Brexit zu verhindern? Der Ausstieg aus der EU ist dermaßen komplex, dass es kaum noch zu beschreiben ist. Dass inzwischen innerhalb kürzester Zeit mehr als 2,2 Millionen Menschen in Großbritannien eine Petition ans Unterhaus unterzeichnet haben, die sich für einen Verbleib in der EU ausspricht, macht die Angelegenheit nicht einfacher.