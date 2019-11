Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Donald Tusks Abrechnung mit den Briten

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

14. November, 18.00 Uhr - Klare Worte

Heute die letzten Hearings für die neuen Kommissare, wieder ohne britischen Kandidaten. Sie schicken keinen, weil sie so knapp vor den Wahlen (am 12. Dezember) keine weitreichenden Entscheidungen mehr treffen können. Der Start von Ursula von der Leyens neuer Kommission, schon einmal vom 1. November auf 1. Dezember verschoben, sollte zumindest durch diese letzte Posse nicht mehr in Gefahr sein.