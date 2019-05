Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Die Wahl ist vorbei. Und was jetzt?

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

27. Mai, 19.30 Uhr - Was kommt, was bleibt

Noch sind nicht alle Länderergebnisse offiziell bestätigt, schon sitzt man in Brüssel beieinander und überlegt, wie es nun weitergeht. Die Informationsplattform Politico, um die man weder in Washington noch in Brüssel herumkommt, hat zum hochrangig besetzten Brunch geladen. Wer der eigentliche Gewinner der Wahl sei, wird da Martin Selmayr gefragt, Generalsekretär der Kommission und damit höchster Beamter. "Gewinner ist die Demokratie", sagt er und meint damit nicht nur die hohe Wahlbeteiligung. Violeta Bulc, liberale Kommissarin (Transport und Mobilität) antwortet ähnlich: "Gewinner ist die EU".