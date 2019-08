Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Die G7-Küsserkönige bewegen die Welt

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

27. August, 13.00 Uhr - Gruß und Kuss

Noch schnell ein Nachtrag zum G7-Gipfel in Biarritz, weil es in den Sozialen Medien nach wie vor rund geht. Nein, nein, es dreht sich dabei weder um Brasilien, China oder den Iran - es sind die zahlreichen Kussbilder, die im Lauf des Treffens entstanden sind. Gut, der Gipfel hat ja recht lang gedauert und es gab ein reichhaltiges Begleitprogramm, aber so viel gebusselt wie diesmal wird eigentlich selten.

Am meisten lacht die Netzwelt über das hier:

Foto © AP

Es bleibt viel Raum für Interpretationen, hier möge sich jeder selbst was einfallen lassen. Die First Lady fand übrigens auch Gastgeber Macron sehr nett:

Foto © AP

Der US-Präsident, der vielleicht nicht besonders erfreut war, wie gut sein ungeliebter Nachbar Justin Trudeau bei Gattin Melania ankommt, ließ sich infolge umgehend von der französischen First Lady Brigitte Macron küssen: