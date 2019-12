Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Des Gipfels kühler Abschied von den Briten

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

13. Dezember, 14.45 Uhr - Beendet

Heute ging es eher nach Protokoll als in der Nacht, der EU-Gipfel ist vor wenigen Minuten offiziell beendet worden. In den oberen Räumlichkeiten hielten einige der Staats- und Regierungschefs (etwa Angela Merkel oder Emmanuel Macron) noch ihre Pressekonferenzen ab, herunten im großen Pressesaal zogen die "Neuen" Bilanz: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und die soeben gekürte finnische Regierungschefin Sanna Marin als Vertreterin des Ratsvorsitzlandes.

Fassten die Gipfelergebnisse zusammen: Sanna Marin, Charles Michel, Ursula von der Leyen Foto © Andreas Lieb

Die Klimafrage war ja im Grunde in der Nacht schon abgehakt worden, man blieb bei der Formulierung, dass sich alle Mitgliedsländer auf die Klimaziele für 2050 geeinigt haben, dass aber eines (gemeint ist Polen) noch große Probleme in der Umsetzung sieht und dass man bis Sommer kommenden Jahres versuchen wird, auch diesen Staat noch an Bord zu bekommen.