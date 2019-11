Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Der Tag, an dem die Briten immer noch in der EU sind

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

1. November, 14.00 Uhr - Besuch in UK

Heute wären sie weg gewesen und jetzt sind sie immer noch da. Die Briten sind, salopp gesagt, schwer loszuwerden. Heißt für uns jedenfalls am ursprünglich geplanten "Tag X", dem 31. Oktober, noch einmal schnell hinüber auf die andere Seite, schauen, wie es da läuft. Brüssel - Calais - rein in den Autozug "Le Shuttle" und in Folkstone wieder raus aus dem Zug, für einen weiteren netten Tag im schönen Canterbury. Das Computersystem beim Tunnel hat zwar einen "Spinner", aber außer etwas Verspätung ist nichts passiert.