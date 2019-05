Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Der Gipfel am Europatag

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

9. Mai, 10.30 Uhr - Gipfeltreffen

Sibiu, Hermannstadt. In Siebenbürgen hat man sich herausgeputzt für den großen Tag. Heute treffen sich hier die 27 Staats- und Regierungschefs der EU zu ihrem informellen Gipfel. Theresa May ist nicht dabei. Sie war eingeladen (wie man weiß, ist Großbritannien immer noch Mitglied), aber hat es vorgezogen, nicht zu kommen. In Sibiu soll die strategische Ausrichtung für die kommenden Jahre besprochen werden - da wäre es sonderbar, würden sich die Briten jetzt noch engagiert beteiligen.

Passend dazu: Heute ist Europatag. Vor genau 69 Jahren, am 9. Mai 1950, legte Frankreichs damaliger Außenminister Robert Schuman die sogenannte Schuman-Erklärung vor - und damit den Grundstein für die Europäische Union. Schuman schlug damals die Schaffung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) vor, deren Mitglieder ihre Kohle- und Stahlproduktion zusammenlegen sollten. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte so ein erneuter Krieg zwischen Deutschland und Frankreich unmöglich werden. Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Belgien und Luxemburg waren knapp ein Jahr später die Gründungsmitglieder der sogenannten Montanunion. Es war die erste übernationale Institution Europas.