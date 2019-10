Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Brexit: Verhandelt bis halbvier in der Früh

Facebook

16. Oktober, 11.30 Uhr - Tag der Entscheidung?

Es brummt in Brüssel, am Tag vor dem EU-Gipfel ist Bewegung in die Brexit-Verhandlungen gekommen. Warum erst jetzt - diese Frage bleibt unbeantwortet. Bis halbvier in der Früh wurden die Vorschläge debattiert, heute Vormittag ging es dann weiter. Vom ersehnten Durchbruch ist jetzt, kurz vor Mittag, noch nichts zu hören. Um 14 Uhr werden die Botschafter der Mitgliedsländer über den aktuellen Stand der Dinge informiert.