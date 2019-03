Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Brexit: Jetzt ist Zeit bis April

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

22. März, 00.25 Uhr - "No Deal" im März abgewendet

Nun ist es nach stundenlangen Verhandlungen also geschafft, der EU-Gipfel hat den Briten einen neuen Vorschlag gemacht. Gerade eben gibt Theresa May ihre Pressekonferenz und wird gefragt, was sie von den fast zwei Millionen Menschen hält, die am Donnerstag für einen Verbleib Großbritanniens in der EU demonstriert haben. Sie hält am Brexit fest, fühlt sich an ihren Auftrag nach dem Referendum gebunden und verweist auf all die Wähler, die sich 2016 für den Brexit entschieden haben.

Kurz davor hat auch Bundeskanzler Sebastian Kurz laut aufgeatmet, hat gemeint zumindest der "Hard Brexit" kommende Woche sei einmal verhindert und die Briten hätten nun wieder Zeit gewonnen, um sich mit den weiteren Möglichkeiten zu beschäftigen.