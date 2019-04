Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Brexit und Blüten, Blau und Schwarz

Facebook

10. April, 11.30 Uhr - Am Gipfel

Gestern ein dunkler Regentag wie im allerärgsten November, heute Frühlingssonne über blühenden Sträuchern in Brüssel - ein Vorzeichen? Am Abend also wieder ein Sondergipfel zum Brexit, Beginn um 18 Uhr. Der letzte hat nur kurz gedauert, heute ist alles offen. Rasche Einigung oder heftige Diskussionen bis in die Morgenstunden. Letzteres hätte durchaus einen Effekt; so manche Entscheidung, so erzählte es uns ein Regierungschef, sei schon zu später Stunde gefallen, weil die Herrschaften müde waren und endlich ins Bett wollten. Staatsgeschäfte können durchaus anstrengend sein.

Kurzer Schauplatzwechsel in die Steiermark, wo der EU-Wahlkampf interessante Blüten treibt. FPÖ-Kandidat Georg Mayer hat zum Thema gemacht, dass Verkehrssünder mit ausländischen Kennzeichen ihre Strafen nicht bezahlen, Österreicher würden umgekehrt sehr wohl zur Kasse gebeten. Das Land Steiermark hat bestätigt, dass in den letzten drei Jahren 10,6 Millionen Euro an Strafen nicht bezahlt worden seien. Mayer wird mit diesem Satz zitiert: „Statt sich um Gurkenkrümmung, Glühbirnen-Verbot oder Pommes-Verordnungen zu kümmern, sollte es endlich eine wirksame Regelung geben, die Mitgliedstaaten verpflichtet, unsere Strafmandate bei ihren Bürgern einzutreiben.“