Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Auf ein Frühstück mit Michel Barnier

2. April, 11.00 Uhr - Gefragter Mann

Einladung zum Frühstück mit EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier im Hotel Thon im Brüsseler EU-Viertel. Da geht man gerne hin, Barnier ist der Mann der Stunde. Unter sich bleibt man freilich nicht: zum frühmorgendlichen Treffen, das vom Thinktank "European Policy Centre" (EPC) veranstaltet wird, kommen noch 300 andere Menschen. Es gibt Schinken und Käse, Butter und Marmelade, Kaffee, Tee und Orangensaft und natürlich Croissants. Man beeilt sich, ein paar Happen zu sich zu nehmen; Barnier ist pünktlich da, setzt sich nur kurz an den gedeckten Tisch und referiert dann über das Dauerthema "Deal or no Deal", ehe er sich zum Podiumsgespräch mit EPC-Chef Fabian Zuleeg wieder setzen kann.

Warten auf den Frühstücksgast: EPC-Einladung in Brüssel Foto © Andreas Lieb

Er sei letzte Nacht wieder lange aufgewesen, erzählt Barnier, schauen, was in Westminster passiert. Schnell kommt er zum Kern der Sache: Es blieben nur noch drei Möglichkeiten übrig. Entweder der Deal geht in letzter Sekunde doch noch durch, oder es gibt einen harten Brexit - oder es gibt eine maßgebliche Verschiebung des Austrittstermins, falls die Briten einen triftigen Grund (also Neuwahlen oder ein zweites Referendum) nennen können. Diese Variante birgt aber viele Probleme in sich. Großbritannien müsste bei den EU-Wahlen mitmachen, würde viel länger als gewünscht in der EU bleiben und es können während dieser Zeit wieder keine Verhandlungen über die künftigen Beziehungen geführt werden. Barnier ist sehr deutlich: "Der Brexit ohne Vertrag wird von Tag zu Tag wahrscheinlicher."