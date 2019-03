Facebook

6. März, 18.00 Uhr - Stimmverhalten

Christoph Leitl, einst Wirtschaftskammerboss, ist nach wie vor Chef der "Eurochambres", der Dachgesellschaft der europäischen Wirtschaftskammer, und als solcher in Hochform. Er steht somit an der Spitze von rund 800 einzelnen Kammern, die zusammen 20 Millionen Unternehmen vertreten. Kein Wunder, dass diese mächtige Gruppe auch das EU-Parlament bzw. die EU-Wahlen genauestens unter die Lupe nimmt. Nun hat Leitl und sein Team eine neue Website vorgestellt, die allgemein zugänglich ist. Unter VoteWatch Europe (ein Unternehmen, das schon bisher ein Abgeordneten-Monitoring betreibt) bzw. einer Folgeseite ist es damit möglich, das Abstimmungsverhalten aller 751 EU-Abgeordneten in Bezug auf Wirtschaftsthemen nachzuverfolgen. Mit einer gewissen Unschärfe zwar (es kann ja bei bestimmten Themen auch Detailgründe geben, die das Abstimmungsverhalten beeinflussen) lassen sich die Abgeordneten gruppieren - nach Fraktion, Geschlecht, Nationalität usw. und das Stimmverhalten analysieren. Wenig überraschend: EVP-Mitglieder agieren demnach eher wirtschaftsfreundlich, Grüne eher nicht so. Interessante Einblicke zeigt eine Ländergrafik: Im Sinne der Wirtschaftstreibenden stimmen vor allem jene Länder, die im Osten liegen. Dass Großbritannien nicht einmal im Mittelfeld liegt, schreibt man dem eher trotzigen Stimmverhalten der UKIP-Abgeordneten zu. Absolutes "Schlusslicht" in diesem Ranking ist Griechenland.