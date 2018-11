Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

7. November, 10.00 Uhr - Die Orban-Frage

Einer, um den sich hier viel dreht, ist der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Seine "illiberale Demokratie", der Umgang mit NGOs, Flüchtlingen und der Pressefreiheit, sind ein Stachel in der dünner gewordenen EVP-Haut. Wie mit diesem Rechtsruck umgehen? Orbans Partei Fidesz ist EVP-Mitglied. Noch dazu ein wichtiges mit vielen Stimmen. Heute Nachmittag wird der EVP-Kongress eine Resolution verabschieden, in der die roten Linien aufgezeigt werden und die sich indirekt ganz konkret gegen Orban richtet (der übrigens ebenfalls in Helsinki anwesend ist).