29. Jänner, 14.00 Uhr - Die Rolle des EU-Parlaments

Das britische Unterhaus macht also weiter mit seinen aberwitzigen Charaden und immer noch weiß kein Mensch, was das Parlament eigentlich will. Ganz im Gegensatz zum EU-Parlament, das heute, Mittwoch, Nachmittag in seiner aktuellen Sitzung einmal mehr die aktuelle Brexit-Lage diskutieren wird. Während Theresa May also ein weiteres Mal gegen die Wand läuft und versucht, den fertig ausgehandelten Vertrag noch einmal aufzuschnüren (unklar, mit welchem Ziel) und die Kommission bzw. der Rat dabei bleibt, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist (allerdings mit einzelnen Ausreißern, was vor einigen Wochen noch undenkbar gewesen wäre) scheint im Augenblick kaum jemand davon Notiz zu nehmen, dass ja auch dem EU-Parlament eine entscheidende Rolle zukommt.