18. Oktober, 12.00 Uhr - Themenwechsel

In atemberaubenden Tempo wechselt man am Gipfel die Themen. Gerade eben noch kam man beim Brexit-Abend auf die Lösung, dass es vorerst einmal keine Lösung gibt - und die dafür noch später - nun ist man wieder bei der Hauptangelegenheit dieses Jahres: Migration. Hier gibt es aber tatsächlich Veränderungen. Von den "Anlandeplattformen" oder "Ausschiffungsplattformen" will im Augenblick keiner was hören, dafür sollen die Kontakte mit nordafrikanischen Staaten (vor allem mit Ägypten) intensiviert werden. Mit dem Ziel, ähnliche Lösungen wie mit der Türkei zu erreichen; also viel Geld dafür auszugeben, dass ein fernes Land die Flüchtlingswelle stoppt.