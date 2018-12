Facebook

14. Dezember, 14.30 Uhr - Lob für Österreich

Jetzt war sie doch da, gezeichnet von den Anstrengungen, aber immer noch mit einer Aura der Zuversicht: Theresa May sagte vor Journalisten, die aktuellen Ergänzungen zum Ausstiegsvertrag durch die EU-27 seien eine "klare Ansage", die die Verhandlungen weiterbringen werde. May sieht auch die Möglichkeit für weitere Gespräche in den nächsten Tagen. Allerdings zeigte sie sich auch durch Jean-Claude Juncker brüskiert, der in der nächtlichen Pressekonferenz von "schwammigen Aussagen" der Briten gesprochen hatte. Gefragt zur Rolle von Sebastian Kurz und der österreichischen Ratspräsidentschaft spart sie nicht mit Lob: es seien nicht nur zahlreiche Dossiers auf Schiene gebracht, sondern Österreich habe auch klar versucht, für beide Seiten eine akzeptable Lösung zu finden.