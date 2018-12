Facebook

13. Dezember, 21.20 Uhr - May rauscht ab

Das Abendessen beim Gipfel steht im Zeichen der Außenbeziehungen. Die Russlandsanktionen werden weitergeführt, das hatte sich schon abgezeichnet. Das Thema Brexit überlagert den Gipfel natürlich, am Nachmittag hat Theresa May ihre Kollegen über den Stand der Dinge informiert. Jetzt, beim Abendessen, war sie noch dabei, nach dem Dessert ist ihre Abreise geplant, damit die EU-27 ohne sie weiterdiskutieren können. Und dann ist es soweit: May verlässt das Gebäude und nimmt in ihrer Limousine Platz (ein deutsches Modell übrigens), ohne ein einziges Wort zu verlieren. Die wartenden Journalisten und Kamerateams sind enttäuscht. Und fragen sich: Ist das nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Die Meinungen sind geteilt. Optimistisch betrachtet: Vielleicht wollen alle Beteiligten in diesen entscheidenden Tagen vermeiden, durch unbedachte Äußerungen alles noch ins Wanken zu bringen. Soferne es überhaupt etwas gibt, das Wanken könnte.