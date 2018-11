Facebook

30. November, 17.00 Uhr - Brennende Polizeiautos

Tausende Menschen haben bisher in Frankreich gegen die zu hohen Benzinpreise protestiert, es kam zu Ausschreitungen und gewalttätigen Auseinandersetzungen. Die Demonstranten, mit gelben Warnwesten ausgestattet, wenden sich hauptsächlich gegen die zu hohen Treibstoffpreise, die in Frankreich durch die Einführung einer Ökosteuer noch verschärft werden. Mittlerweile ist die Bewegung auch nach Belgien übergeschwappt, vor einer Woche etwa blockierten die Wutbürger die E 19 zwischen Mons und Brüssel.

Heute kam es schließlich im Europaviertel zu Ausschreitungen. In der Rue de la Loi, nur wenige hundert Meter von den Institutionen entfernt, trafen die Gelbwesten und die Polizei aufeinander. Mehrere Polizeifahrzeuge wurden umgeworfen, zwei davon in Brand gesteckt. Die Exekutive setzte Wasserwerfer ein, mehrere Dutzend Demonstranten wurden festgenommen. Die Treibstoffpreise in Belgien sind deutlich höher als in Österreich, ein Liter Diesel kostet derzeit zwischen 1,40 und 1,60 Euro. Im Nachbarland Luxemburg sind die Treibstoffe dank Steuerbegünstigung um ein Drittel billiger, ein Liter Diesel kostet dort kaum mehr als einen Euro. Alle, die etwa mit dem Pkw zu den Plenarsitzungen nach Straßburg fahren, machen in Luxemburg eine Tankpause.