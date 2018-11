Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

13. November, 22.45 Uhr - Ein Tag in Straßburg

Vorletzte Tagung des Europäischen Parlaments in diesem Jahr und man könnte meinen, auf einmal stehen alle unter Strom. Kurze Bilanz des heutigen Tages:

In aller Früh schon überraschen die bestens gelaunten FPÖ-Abgeordneten Harald Vilimsky und Georg Mayer mit Reiseplänen. Vilimsky will nach Rom fliegen und mit Lega-Chef Matteo Salvini zwei Dinge besprechen. Italien, so der Plan, soll sich ebenfalls aus dem UN-Migrationspakt zurückziehen; und Salvini soll für die EU-Wahlen zwar nicht ein Spitzenkandidat der Rechten werden, aber der Bewegung "sein Gesicht" verleihen. Offen lässt Vilimsky, ob es die ENF als solche überhaupt noch lange geben wird. Neue Allianzen scheinen möglich.