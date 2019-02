Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

25. Februar, 18.00 Uhr - Briefe an Vestager

Die Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager gehört zu jenen Spitzenleuten in Brüssel, die eigentlich über jeden Zweifel erhaben sind. Ihre harte Linie besonders gegenüber den US-Megakonzernen (Stichwort: 4,3 Milliarden Euro Strafe wegen der Marktdominanz von google) hat ihr viel Sympathie eingebracht und sie wird nach wie vor als mögliche Spitzenkandidatin der Liberalen für die Nachfolge von Jean-Claude Juncker für das Amt des Kommissionspräsidenten genannt. Doch jetzt hat es sich die Dänin ausgerechnet mit den Steirern verscherzt. Ihre Behörde stellte, wie wir vor einigen Wochen exklusiv berichteten, dem Nidec-Werk in Fürstenfeld (Hersteller von Kompressoren für Haushaltsgeräte, früher Zanussi) keine gute Zukunft in Aussicht. Der japanische Nidec-Konzern arbeitet an einem Merger mit der zu Whirlpool gehörenden Embraco-Gruppe und die Kommission hat wegen drohender Marktbeherrschung die Bedingung gestellt, dass das Fürstenfelder Werk verkauft wird - was, wie man in der Steiermark fürchtet, die rund 400 Arbeitsplätze massiv gefährden würde.