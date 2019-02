Facebook

1. Februar, 17.00 Uhr - Neue Spielregeln

Zwei spannende Themen gab es diese Woche im EU-Parlament, mit unterschiedlichem Ausgang. So haben sich die Abgeordneten für strengere Regeln entschieden, was den Umgang mit den Lobbyisten angeht. Die neuen Transparenzregeln sehen vor, dass alle Ausschussvorsitzenden und die sogenannten Berichterstatter in Gesetzgebungsverfahren auflisten, welche Lobbyisten sie für ihre Arbeit treffen. Bisher waren diese Angaben freiwillig. Lobbyisten, von denen es allein in Brüssel gut 25.000 gibt, sind als Begleitung der politischen Prozesse durchaus wichtig, schließlich geht es ja um das Sammeln von Fakten und Standpunkten. Um trotzdem dem Vorwurf der Einflussnahme zu entkräften, sollen also alle mit offenen Karten spielen. Umso kurioser mutete in diesem Zusammenhang ein Antrag der Christdemokraten an: Über die neuen Transparenzregeln wurde nämlich geheim abgestimmt. Sozialdemokraten und Grüne regten sich entsprechend auf.