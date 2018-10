Facebook

30. Oktober, 21.00 Uhr - "Lame duck"

In einer Analyse versucht die Nachrichtenagentur AFP die Folgen von Angela Merkels angekündigtem Rückzug auf Raten abzustecken. Der Befund ist bitter. Merkel gelte jetzt schon als "lame duck", also als "lahme Ente".

"In Europa wird ihr niemand mehr zuhören", sagt da etwa der Europaexperte Sebastien Maillard vom Institut Jacques Delors in Paris. Nun beginne eine lange Periode der Unsicherheit: "Das ist ein harter Schlag für Europa." Ähnlich sieht es Eric Maurice von der Brüsseler Stiftung Robert Schuman: "In Brüssel gilt Merkel als ausgeschieden." Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sei derzeit der einzige, der das Vakuum ausfüllen könnte. "Aber zusammen mit wem?" Macron hat ehrgeizige Pläne zur Reform der EU. Doch dem Franzosen mangele es an Partnern, meint Maurice. In Spanien regiere eine fragile Minderheitsregierung. Italien und Polen hätten sich quasi von Europa abgemeldet. Den anderen fehle es an Größe und Einfluss. "Ohne Deutschland ist Macron nichts", resümiert Maurice.