11. März, 16.30 Uhr - Kommt sie her?

Straßburg hat wieder seine Arbeit aufgenommen, im Parlamentsgebäude beginnt demnächst die vor-vor-letzte Sitzung vor den EU-Wahlen. Klar, der Brexit ist hier eines der Hauptthemen. Mit zunehmender Dramatik, die irische Außenminister Simon Coveney ausgelöst hat. Theresa May werde am Vorabend der Brexit-Abstimmung (also heute Abend - der neue Abstimmungsreigen beginnt ja am Dienstag) zu letzten Gesprächen nach Straßburg kommen. Bestätigt ist das nicht, aber immerhin tagt ja nicht nur das Parlament, sondern die gesamte Kommission auch hier. Die Hauptfrage bleibt natürlich: Wozu eigentlich? Das Wort "Backstop" kann kaum noch jemand aussprechen, ohne dabei die Fäuste zu ballen.