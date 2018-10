Facebook

2. Oktober, 16.20 Uhr - 70 Millionen abgezogen

Statt in die Nähe Europas zu rücken, entfernen sich Länder wie die Türkei immer weiter. Wie damit umgehen? Zunehmend hört man - auch aus Österreich - man sollte die vor Jahren begonnen Beitrittsverhandlungen nicht nur, wie derzeit, einfrieren, sondern völlig abbrechen. Das ist aus zwei Gründen problematisch. Einerseits, weil man politischen Gruppen und jenen Teilen der Bevölkerung im Land, die proeuropäisch eingestellt sind, die Hoffnung nicht nehmen will (und somit eine Richtungsänderung in absehbarer Zeit erst recht zunichte macht), andererseits aber auch, weil man die Türkei aus strategischen Gründen braucht. Als Nato- und Handelspartner etwa oder auch in der Flüchtlingsfrage, wo sich Europa den Stopp der Flüchtlingswelle bisher schon sechs Milliarden Euro kosten lässt, die in die Türkei fließen.