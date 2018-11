Facebook

6. November, 10.30 Uhr - Auf nach Helsinki

Die Allerheiligenwoche bot eine kurze Verschnaufpause; Herbstferien in Belgien und auch in den internationalen Schulen. Doch jetzt geht es mit Vollgas in einen ereignisreichen Jahresausklang. Heute Abend bzw. morgen beginnt in Helsinki der EPP-Kongress. EPP (oder EVP) - das sind Europas Konservative, die Volksparteien. Sie küren dort ihren Spitzenkandidaten (das Wort wird auch im Englischen so verwendet), zur Wahl stehen Fraktionschef Martin Weber, ein Deutscher, und der frühere finnische Ministerpräsident Alexander Stubb. Es ist auch eine Richtungsentscheidung. Weber hat zwar im EU-Parlament für die Einleitung eines Rechtsstaatsverfahrens gegen Ungarn gestimmt, zeigt aber viel Dialogbereitschaft und wird unter anderem von Viktor Orban unterstützt. Alexander Stubb, der sich selbst als Vertreter der "Next Generation" sieht, hat von Anfang an klargestellt, dass er nicht zögern würde, Orbans Fidesz-Partei aus der EVP auszuschließen, wenn die Ungarn die Grundwerte nicht akzeptieren würden - zuletzt in einem Interview mit der Kleinen Zeitung. Allerdings bringt Fidesz der EVP viele Stimmen - und die wird sie brauchen, ist doch bei den EU-Wahlen im kommenden Mai eine gröbere Änderung der Gemengelage zu erwarten. EPP und die S+D (Sozialdemokraten) könnten ihre Mehrheit verlieren und sind dann auf Partner angewiesen - etwa Guy Verhofstadts Liberale. Der Spitzenkandidat der stärksten Partei würde Kommissionspräsident und damit Nachfolger von Jean-Claude Juncker werden. Aber es müssen die anderen dafür mitspielen. Die S+D hat sich inzwischen auf Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermanns als Spitzenkandidat geeinigt. Ein anderer, der sich kurz Hoffnungen gemacht hatte - Österreichs früherer Bundeskanzler Christian Kern - hat sich bekanntlich selbst wieder aus dem Rennen genommen.