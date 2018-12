Facebook

7. Dezember, 15.00 Uhr - Fischers Ansatz

Wenige Tage vor dem Wiener Afrika-Gipfel, während Bundeskanzler Sebastian Kurz gerade in Ruanda weilt, ist der frühere Bundespräsident Heinz Fischer in Brüssel und macht - ebenfalls im Vorfeld des Afrika-Gipfels - auf eine besondere Initiative aufmerksam. Fischer ist Präsident der "World Commission on Forced Displacement", eine Einrichtung, die von der "Chumir Foundation for Ethics in Leadership" unterstützt wird - deren Vorsitzender, der in den USA lebende Kanadier Joel Bell, ist ebenso nach Brüssel gekommen wie Rebeca Grynspan Mayufis (Generalsekretärin, Ibero-amerikanisches Generalsekretariat) und María Salvadora Ortiz Ortiz (Direktorin für Außenbeziehungen).

Ihr schon lange in Arbeit befindliches Projekt bezieht sich darauf, dass in der globalen Migrationsfrage die bestehenden Maßnahmen nicht ausreichen würden. Ziel müsste es sein, die Lage in den Herkunftsländern der Flüchtlinge zu verbessern und dort vor allem durch private Investoren für wirtschaftlichen Aufschwung zu sorgen. Dafür brauche es, so Bell, mehr als Geld; selbst wenn man alle Mittel, die derzeit zur Verfügung stehen, einsetzen würde, könnten höchstens 10 bis 15 Prozent des nötigen Aufbaus für eine Infrastruktur geschafft werden. Stattdessen müsste es weit mehr Anreize für die Privatwirtschaft geben, in den betreffenden Regionen zu investieren und sich so daran zu beteiligen, dass bessere Lebensbedingungen geschaffen werden.