Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

17. Oktober, 15.00 Uhr - Mehr geht (fast) nicht

In Brüssel ist man ja einiges gewohnt, aber eine Woche wie diese gibt es auch nur einmal im Jahr. Nicht weniger als vier Gipfel (genauer gesagt fünf) finden derzeit statt, ineinander übergehend - Hochbetrieb für Sicherheitsleute und Hotels, aber auch für die Politik. Und natürlich für Bundeskanzler Sebastian Kurz, der als Ratsvorsitzender von einem Termin zum anderen hetzt. Es begann mit einem Sozialgipfel, heute Abend startet der reguläre Oktobergipfel (bis zuletzt war nicht sicher, ob Theresa May zum Abendessen kommen würde - letzte Info: sie kommt), morgen geht dieser weiter und wird ergänzt durch den Eurogipfel, morgen Abend startet dann der Asien-Gipfel, der am Freitag noch eine eigene Korea-Sitzung beeinhaltet.