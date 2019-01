Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

10. Jänner, 15.30 Uhr - Einladung in die Kommission

Von den drei Hauptgebäuden der Institutionen ist jenes der Kommission, das Berlaymont, besonders markant. Positioniert vis a vis des eher dunklen Ratsgebäudes verstrahlen die riesigen hellen Flügel des Hauses einen imposanten 60er-Jahre-Charme. Im Inneren reiht sich in den Stockwerken ein Büro ans andere. Je höher man kommt, desto mehr ändert sich der Eindruck. Anders als in Straßburg, wo die Kommission mit allerengstem, verwinkeltem Platz auskommen muss, geht es in Brüssel etwas luftiger zu.

Mit dem Charme der 60er-Jahre: Kommissionsgebäude Foto © Andreas Lieb

Da sich ja ständig hochrangige Gäste im Gebäude aufhalten, mit denen man für eine Besprechung nicht schnell einmal in die Pizzeria ums Eck gehen kann, sind auch eigene Räumlichkeiten und Dienste für die Bewirtung von Besuchern vorgesehen, in unterschiedlichen Dimensionen. Zweimal waren wir zuletzt bei Kommissar Johannes Hahn zu Gast; vor einigen Wochen im 13. Stock, als eine österreichische Journalistengruppe auf Studienreise in Brüssel war, und gestern im 11. Stock, als Hahn Bilanz über 2018 zog und über den Ausblick auf 2019 sprach. Eine angenehme Location mit Blick über die Stadt Brüssel.