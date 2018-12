Facebook

21. Dezember, 16.00 Uhr - Feiertagsstimmung

Weihnachtszeit in Brüssel. Das EU-Parlament hat die Ferien bereits begonnen, die Abgeordneten wollen in diesen Tagen auch lieber zuhause in ihren Regionen sein. Rat und Kommission sind noch aktiv, allerdings werden hauptsächlich die letzten offenen Themen finalisiert und es gibt Ausblicke darauf, wie es im Jänner weitergeht - etwa mit dem Rat Auswärtige Angelegenheiten am 21. Jänner.

Festtagsstimmung im EU-Viertel. Im Hintergrund das Kommissionsgebäude Foto © Andreas Lieb

Der läuft dann schon unter rumänischem Vorsitz. A propos: Der österreichische Ratsvorsitz hat soeben die Bilanz des halben Jahres veröffentlicht, das Arbeitspensum war beeindruckend: Es gab

36 formelle Ministerräte und 14 informelle Ministerräte

2062 Vorbereitungsgremien des Rates

161 Triloge mit dem Europäischen Parlament,

53 politische Einigungen in Trilogen mit dem Europäischen Parlament

75 Einigungen im Rat