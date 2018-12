Facebook

10. Dezember, 17.00 Uhr - Ein Licht geht auf

Hektisches Treiben im EU-Parlament in Straßburg - und mittendrin singt ein österreichischer Chor bekannte Weihnachtslieder. Nicht nur Parlamentspräsident Antonio Tajani geht in diesem Moment ein Licht (und vermutlich auch das Herz) auf: zum 22. Mal bringt ÖVP-Europaabgeordneter Paul Rübig das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem ins Europaparlament. Offiziell überreicht hat es die 19-jährige Theresa Zeilinger, Schülerin der HTL Steyr. "Mehr als 120 Schülerinnen und Schüler nehmen an dem Festakt teil", sagt Rübig. "Wir überreichen das Friedenslicht erst dem Europarat, dann dem Europaparlament und am Abend auch der Stadt Straßburg."

Das Licht aus Bethlehem wird im EU-Parlament in Straßburg entzündet Foto © Andreas Lieb

Das Friedenslicht wurde vom 11-jährigen Niklas Lehner aus der oberösterreichischen Gemeinde Vorchdorf in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet. Begleitet vom oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer und christlichen und jüdischen Würdenträgern wurde das Licht mit Unterstützung des ORF Oberösterreich und der Austrian Airlines erst nach Österreich und dann nach Frankreich gebracht.