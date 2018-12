Facebook

12. Dezember, 00.45 Uhr - Die Terrorattacke

Um 20.03 Uhr kommt die erste Nachricht per WhatsApp. Im Zentrum von Straßburg fallen Schüsse, rund um den Weihnachtsmarkt in der wunderschönen Altstadt gibt es Tote und Verletzte. Der Tatverdächtige ist nach einer Schießerei mit Soldaten auf der Flucht. Das Europaparlament wird aus Sicherheitsgründen abgeriegelt - niemand darf mehr hinaus.

Einige der österreichischen Kollegen sind bereits in der Innenstadt, ein nettes Abendessen in einem der vielen Lokale ist ausgemacht. Ich bin wegen des May-Besuchs in Brüssel noch im Parlament, Peter Fritz, Leiter des ORF-Büros Brüssel, ist in der Stadt zu Fuß in Richtung Restaurant unterwegs, als er sich inmitten der Ereignisse wiederfindet, Augenblicke später verzweifelt versucht, gemeinsam mit anderen das Leben eines Opfers zu retten - vergeblich. Andere Journalisten aus der Runde und Pressesprecher, die ebenfalls gerade in diesem Augenblick zu unserem Treffpunkt unterwegs sind, werden von der Polizei am Weitergehen gehindert. Sie kehren ins Hotel zurück.