7. Februar, 22.00 Uhr - Dublin calling

In der endlosen Brexit-Diskussion waren bisher die Verhandlungspartner recht leicht auszumachen. Auf der einen Seite Großbritannien, vertreten durch Theresa May und wechselnde Unterhändler, auf der anderen Seite die Europäische Union mit Jean-Claude Juncker und Donald Tusk, vor allem aber konzentriert in der Person von Chefverhandler Michel Barnier. Die EU-27 sind sich bis heute einig, einmal abgesehen von einzelnen Wortmeldungen - etwa zuletzt aus Polen oder aus Deutschland -, die aber bestenfalls als Kommentare zählen. Da half auch nicht, dass May immer wieder versuchte, die Phalanx der Staats- und Regierungschefs durch bilaterale Gespräche aufzuweichen.