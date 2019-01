Facebook

16. Jänner, 10.00 Uhr - Der Tag danach

Seit 8.30 Uhr läuft im EU-Parlament in Straßburg die Brexit-Debatte, die mitunter groteske Züge annimmt. Nigel Farage, "Ober-Brexiteer", hat gerade EU-Chefverhandler Michel Barnier etwas zugestanden: "Sie haben uns dorthin gebracht, wo Sie uns wollten." Falls es zu einer Verlängerung der Verhandlungen komme, werde in Großbritannien ein wilder Europawahlkampf losgehen. Farage: "Wenn Sie uns in eine Ecke drängen, springt ein Löwe auf Sie zu!" Die ENF-Abgeordnete Janice Atkinson fantasiert von den tollen Beziehungen der Briten mit den USA und schließt mit den Worten: "Großbritannien wird wieder groß werden."

Lösungsvorschläge hat natürlich keiner, im Grunde ist sich das gesamte Parlament einig, dass es ausschließlich an den Briten liegt, wie es weitergehen soll. Zu Beginn der Debatte hat Michel Barnier einen Überblick über die Lage gegeben, über Nacht hat sich nichts geändert - am Vertrag wird nicht mehr geschraubt, an den Hauptpunkten nichts mehr geändert. Allerdings lässt auch Barnier einen Satz fallen, der gestern schon im Parlament zu hören war: "Die politische Erklärung lässt noch Alternativen zu." Das könnte die allerletzte Möglichkeit sein, in Westminster noch ein Umschwenken zu erreichen: diese Erklärung zum Vertrag ist rechtlich nicht relevant, regelt aber die politischen Ziele für die künftigen Beziehungen. Vielleicht lässt sich ja da noch an der Backstop-Dauer feilen, auch wenn das Thema wohl auch nur vorgeschoben ist. Barnier hat nach seiner Rede übrigens minutenlangen Applaus bekommen - das Parlament steht hinter ihm.

Timmermans, Barnier im EU-Parlament in Straßburg: Langer Applaus für den Verhandler Foto © APA/AFP/FREDERICK FLORIN

Zwischendurch wird es auch noch ein wenig musikalisch. Syed Kamall von der ECR hat in seiner Rede den Song "Hotel California" von den Eagles zitiert: Man kann immer auschecken, aber kommt niemals wirklich weg. EU-Kommissar Frans Timmermans kontert in seiner Schlussbemerkung mit den Rolling Stones: "You can`t always get what you want."

15. Jänner, 12.00 Uhr - Noch eine Ratsbilanz

Das EU-Parlament hat in Straßburg seine erste Plenarsitzung im neuen Jahr aufgenommen. Offensichtlich sind viele schon im Wahlkampfmodus, dennoch überlagert der Brexit alles - gespanntes Warten, wie es weitergeht.

In einem fast leeren Plenarsaal hat am Vormittag dafür etwas ganz anderes stattgefunden: Bundeskanzler Sebastian Kurz gibt eine (letzte) Bilanz des österreichischen Ratsvorsitzes. Er bedankt sich nach allen Seiten und spricht über die schon bekannten Themenkreise (Migration, Wohlstand und Wettbewerb, Nachbarschaftsbeziehungen). Dann sind die anderen dran und es kommt kalt-warm. Den Anfang macht Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Mehrfach lobt er die Österreicher und ihre konstruktive Arbeit, lässt aber einen Kritikpunkt nicht aus: den nicht unterzeichneten UN-Migrationspakt. "Der Kanzler weiß, dass Österreich in die richtige Richtung hätte gehen sollen", sagt er unter Verweis auf weitere Staaten, die dem Beispiel dann gefolgt seien. Juncker erinnerte auch daran, dass es der österreichische Wunsch war, die Frontex-Mannschaft nicht erst später, sondern jetzt gleich auf 10.000 Mann aufzustocken. Davon blieb nichts übrig, Österreich stehe damit jetzt alleine da, sagte Juncker, der neuerlich die "Doppelzüngigkeit"des Rates geißelte: Erst etwas lautstark zu verlangen und dann nichts mehr davon wissen wollen. Im Großen und Ganzen bleibt er aber dabei: der österreichische Ratsvorsitz gehöre eindeutig zu den sehr positiven.

Wenige Zuhörer: Ratsbilanz in Straßburg Foto © Andreas Lieb (Screenshot)

In den nachfolgenden Statements der Fraktionen kam es für Kurz, wie es kommen musste: Lob und Tadel. Lob etwa von den Parteifreunden der EVP (Manfred Weber) und den rechts angesiedelten Parteien, Tadel von der linken Seite (etwa Sozialdemokraten, Grüne, und den Liberale). Sie verbeißen sich (das war klar) besonders in den Migrationspakt, für Ska Keller von den Grünen, die die österreichische Zivilbevölkerung lobt, sind auch die Ergebnisse der CO2-Ziele nicht gut, sie führt auch Frontex ins Treffen und die Kürzung der Familienbeihilfe, die gegen EU-Gesetze verstoße: "Andere Länder würden damit wenigstens warten, bis der Ratsvorsitz vorbei ist."

Wie zu erwarten, sehen das Harald Vilimsky (FPÖ, ENF) oder der deutsche AfD-Abgeordnete Jörg Meuthen (EFFD) diametral anders. Vilimsky an Juncker: "Wir wollen unsere Migrationspolitik selbst bestimmen." Und den Sozialdemokraten empfiehlt er, sich die "eigene" eben begonnene Ratspräsidentschaft Rumäniens anzuschauen, wo die Regierung heillos zerstritten sei und ständig neue Korruptionsvorwürfe auftauchten. Meuthen lobte die österreichische Regierung, über die erstmals "sogenannte Rechtspopulisten" auch am Vorsitz beteiligt waren, weil sie nicht wie alle anderen die übliche Zentralisierung vorangetrieben hätte: "Ein Wendepunkt in der Geschichte der Ratsvorsitze."

10. Jänner, 15.30 Uhr - Einladung in die Kommission

Von den drei Hauptgebäuden der Institutionen ist jenes der Kommission, das Berlaymont, besonders markant. Positioniert vis a vis des eher dunklen Ratsgebäudes verstrahlen die riesigen hellen Flügel des Hauses einen imposanten 60er-Jahre-Charme. Im Inneren reiht sich in den Stockwerken ein Büro ans andere. Je höher man kommt, desto mehr ändert sich der Eindruck. Anders als in Straßburg, wo die Kommission mit allerengstem, verwinkeltem Platz auskommen muss, geht es in Brüssel etwas luftiger zu.

Mit dem Charme der 60er-Jahre: Kommissionsgebäude Foto © Andreas Lieb

Da sich ja ständig hochrangige Gäste im Gebäude aufhalten, mit denen man für eine Besprechung nicht schnell einmal in die Pizzeria ums Eck gehen kann, sind auch eigene Räumlichkeiten und Dienste für die Bewirtung von Besuchern vorgesehen, in unterschiedlichen Dimensionen. Zweimal waren wir zuletzt bei Kommissar Johannes Hahn zu Gast; vor einigen Wochen im 13. Stock, als eine österreichische Journalistengruppe auf Studienreise in Brüssel war, und gestern im 11. Stock, als Hahn Bilanz über 2018 zog und über den Ausblick auf 2019 sprach. Eine angenehme Location mit Blick über die Stadt Brüssel.

In trauter Nachbarschaft: Erweiterungskommissar Hahn, Außenbeauftragte Mogherini Foto © Andreas Lieb

Das Portfolio des Erweiterungskommissars ist enorm. Es reicht von den Beziehungen in den Nahen Osten über die Türkei bis hin zu Afrika mit den Hauptpartnern Ägypten, Tunesien, Libyen und Marokko, geht über die Westbalkanländer und reicht bis in die Schweiz, deren Neuaufsetzung der Beziehungen mit der EU seit einem Jahr zu Hahns Aufgaben gehört. In Georgien, berichtet der Österreicher, habe man vor Kurzem die erste europäische Schule in Tiflis eröffnet. Hahn: "Sie baut auf Multilingualismus und europäische Werte auf." Der Abschluss ermöglicht ein Studium an europäischen Universitäten.

Für das neue Jahr stehen unter anderem eine Jordanien-Konferenz (Februar, London), eine Syrien-Konferenz (März, Brüssel) und ein weiterer Westbalkangipfel (Juli, Polen) auf dem Programm. An einer EU-Erweiterung führe kein Weg vorbei, so Hahn, der die Sorgen entkräften will: Es gehe darum, instabilen Regionen wirtschaftliche und politische Stabilität zu vermitteln und die Rechtsstaatlichkeit umzusetzen. Das dauert Jahre, man werde sicher nicht, wie in der Vergangenheit, den Fehler machen, die Kandidaten zu schnell hereinzulassen. Am Ende würden aber auch alle Staaten profitieren.

Gehört dazu: TV-Interview, in diesem Fall mit dem ORF Foto © Andreas Lieb

Zu den EU-Wahlen sagte der Kommissar, 2019 sehe er entgegen zahlreicher Aussagen nicht als "Schicksalsjahr" - allerdings sei es eines mit Konsequenzen. Die traditionellen Fraktionen EVP und S+D würden wohl in Zukunft die Stimmen einer dritten Fraktion benötigen und es werde eine Zunahme der militanten Anti-EU-Stimmen geben, aber das passiere "ohne Zähneklappern".

Wie es mit ihm selbst weitergeht, darüber wollte Johannes Hahn keine Auskunft geben. Ob er weiter als Kommissar tätig sein will/wird oder nicht, werde sich erst nach den EU-Wahlen Ende Mai entscheiden. Und so wollte er auch nicht die Möglichkeit. ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas könnte an seiner statt ins Berlaymont einziehen, kommentieren.