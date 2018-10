Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

10. Oktober, 15.00 Uhr - Leitl und Tajani

Eurochambres - hinter diesem Namen verbirgt sich die Europäische Wirtschaftskammer, ein Dachverband mit 45 Mitgliedern, die wiederum 1700 regionale und lokale Kammern vertreten und damit sage und schreibe 20 Millionen Unternehmen in ganz Europa. Chef dieser Vereinigung mit Sitz in Brüssel ist Christoph Leitl, der frühere österreichische WK-Chef. Am Mittwoch wurde im Europaparlament zum fünften Mal das "Europäische Wirtschaftsparlament" eröffnet. EP-Präsident Antonio Tajani nahm dabei speziell auf die Klein- und Mittelbetriebe Bezug: Sie seien das Rückgrat der europäischen Wirtschaft: "Sie schaffen 85 Prozent der neuen Jobs und beschäftigen zwei Drittel aller Arbeitskräfte im privaten Sektor." Tajani hätte gerne eine "wirtschaftsfreundlichere EU"; etwa durch eine einheitliche Besteuerung, die auch die großen Konzerne erfasst.