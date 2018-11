Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

21. November, 20.30 Uhr - May war da

Ein letztes Mal vor dem Sondergipfel am Sonntag war Theresa May in Brüssel, um bei Kommissionschef Jean-Claude Juncker die Stimmung auszuloten und Details zu besprechen. Wenn Spanien wegen der Gibraltar-Frage nicht noch kurz vor dem Zieleinlauf alles zu Fall bringt, dann ist der Deal zumindest auf EU-Seite am Sonntag durch. Bevor dann die finalen Papiere beim regulären Dezembergipfel unterzeichnet werden können, muss May den Deal noch durchs britische Parlament bringen. Ob das klappt oder nicht, wissen wohl nicht einmal die Götter. Das Zittern geht also noch weiter.