Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

22. Februar, 20.30 Uhr - Zu lange gewartet

Ausgerechnet Deutschland. Die EU-Wahlen sind ein weltweit einzigartiger Vorgang, gilt es doch, in 27 (oder doch 28, wer weiß) Ländern Kandidaten für ein transnationales Parlament zu wählen, dies aber ohne transnationale Listen. Was schon für das Prinzip der Spitzenkandidaten nicht ganz einfach ist, macht auch auf anderen Ebenen Probleme. So gelang es immer wieder Spaßlisten oder extremen Gruppen, ein Mandat zu ergattern (und damit nicht selten Schindluder und Unfug in Straßburg und Brüssel zu treiben). Um hier einen Riegel vorzuschieben, haben sich die Mitgliedsländer letztes Jahr darauf geeinigt, eine Hürde einzuführen. Mindestens zwei, höchstens fünf Prozent sollte sie sein, damit nur ernst zu nehmende Parteien mit einem Mindest-Background ein Mandat erhalten können.