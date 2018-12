Facebook

5. Dezember, 13.00 Uhr - Vorweihnachtliche Feierstunde

So alt wie die Tradition ist nicht einmal der Baum: Seit 21 Jahren ist es Brauch, dass Österreich einen Christbaum am zentralen Kommunikationspunkt im Europaparlament in Brüssel aufstellt. Einst begründet von der Abgeordneten Agnes Schierhuber - sie hatte sich über den damals montierten Plastikbaum geärgert - und fortgesetzt von Elisabeth Köstinger war es nun am Leiter der VP-Delegation im Parlament, Othmar Karas, die Tradition fortzusetzen. Im Rahmen einer Feierlichkeit übergab er die 3,5 Meter hohe und 17 Jahre alte Nordmanntanne an die Vizepräsidenten des Parlaments, Mairead McGuinness. Für Karas ist der Christbaum ein "Ruhepol im geschäftigen Treiben der EU-Politik und Erinnerung daran, dass vor allem das Menschliche zählt".