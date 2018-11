Facebook

16. November, 22.30 Uhr - Nervenkitzel

Der Brexit und vor allem, was nun in Großbritannien passiert, dominiert derzeit alles. Kaum jemand scheint sich darum zu kümmern, dass heute Nacht um das EU-Budget für 2019 gerungen wird. Es geht um mehr als 160 Milliarden Euro, Streit gibt es vor allem um die Finanzierung der Flüchtlingshilfe für die Türkei sowie die Themen Jugendbeschäftigung und Forschung. Das EU-Parlament hätte gerne mehr Mittel, die Mitgliedsländer steigen auf die Bremse, es geht um 2,3 Milliarden Euro. Bis vor wenigen Minuten liefen die Verhandlungen, doch was am Nachmittag noch ganz gut ausgesehen hatte, drohte dann doch - unter österreichischer Verhandlungsführung - zu scheitern. Gerade eben wurden die Besprechungen für heute abgebrochen. Am Montag wird weiterverhandelt.