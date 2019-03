Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

12. März, 1.30 Uhr - Letztes Aufgebot

Jetzt wissen wir mehr. In einer hochdramatisch wirkenden Last-Minute-Aktion ist die britische Premierministerin Theresa May in den Abendstunden von Dublin nach Straßburg gekommen, zur Geisterstunde verkündeten sie und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker einen "Durchbruch", was wenige Stunden vor der Abstimmung im britischen Unterhaus mehr als gelegen kommt.

Ob es wirklich der ersehnte Schnitt durch den gordischen Knoten ist, wird man sehen. Denn so wirklich klar ist zumindest in den späten Nachtstunden nicht, was nun Sache ist. Der entscheidende Satz, wonach Großbritannien einseitig aus dem Backstop aussteigen könne, wenn bis Ende 2020 keine Einigung erzielt werden kann, kam von May und überrascht tatsächlich, denn an sich ist das ja der Haupt-Knackpunkt für die EU; was das dann bedeutet, blieb sie uns zunächst noch schuldig. Und auch, ob die Formulierung wirklich korrekt ist. Da klingt die davor von Juncker über Twitter ausgesandte Erklärung weitaus plausibler: Die Vereinbarung biete Klarstellungen und "rechtliche Garantien" zum Brexit-Abkommen und zum umstrittenen Backstop. Den originalen Juncker-Text finden Sie hier. Juncker wies mehrmals deutlich darauf hin, dass sich am 585-Seiten-Vertrag gar nichts geändert habe