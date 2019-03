Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

3. März, 20.00 Uhr - Entspannung?

Am Wochenende waren im Brexit-Wirrwarr erstmals wieder versöhnliche Töne wahrnehmbar. Etwa von Michel Barnier, der meinte, man könne noch an weiteren Klarstellungen zum Backstop-Limit feilen. In London sagte Graham Brady von der regierenden Konservativen Partei, das Land sei müde von der Unschlüssigkeit und Verzögerung". "Wenn der richtige Kompromiss gefunden wird, sollten wir uns hinter Premierministerin Theresa May stellen und ihr bei unserem Austritt aus der EU am 29. März helfen." Sogar die Hardliner rund um Jacob Rees-Mogg zeigten Entgegenkommen und legten ein Papier vor, das angeblich auch mit der irischen DUP abgesprochen ist - sollten die Bedingungen erfüllbar sein, will man sich hinter May stellen.