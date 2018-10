Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

14. Oktober, 22.00 Uhr - Nervenkitzel in Brüssel

Beinahe hat es so ausgesehen, als könnte noch am Sonntagabend die Entscheidung im Brexit-Drama fallen. Die Unterhändler Michel Barnier (EU) und Dominic Rab (UK) hatten sich neuerlich getroffen, das ganze Wochenende über war hart verhandelt worden und in den Abendstunden meldete das gewöhnlich gut informierte Nachrichtenportal "Politico", die Botschafter der EU-Länder würden gerade über den endgültigen "Scheidungsvertrag" informiert werden.