Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Andreas Lieb"Amendment 47" und die Vignetten-Verwirrung

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

25. Oktober, 19.00 Uhr - Die Kurve gekratzt

Jetzt ist schon wieder was passiert. Im EU-Parlament in Straßburg wurde heute über den Bericht des Verkehrsausschusses zum Thema einheitliches Mautsystem abgestimmt, bei dem es unter anderem darum ging, ob ab 2027 die österreichische Autobahnvignette durch ein für Autofahrer wesentlich teureres (weil kilometerabhängiges) Road Pricing ersetzt werden muss. Was im Vorfeld schon Autofahrerklubs und die Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und FPÖ auf die Barrikaden steigen ließ.