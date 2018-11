Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

29. November, 22.00 Uhr - Schumanplatz

Das Europaparlament steht etwas abseits, aber zwischen Ratsgebäude und EU-Kommission (Berlaymont) liegt der Schumanplatz, benannt - wie so vieles andere in Brüssel, Luxemburg und halb Europa - nach Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman. Dieser war einst Präsident des Europäischen Parlaments, vor allem aber gilt er mit Jean Monnet als einer der Gründerväter der Europäischen Union. Der Schumanplatz ist im Wesentlichen ein (stark befahrener) Kreisverkehr, die Insel in der Mitte ist aber groß genug um Platz zum Verweilen zu bieten; viele Besucher machen dort auch ihre Gruppenfotos, bekommt man doch beide große Gebäude gut als Hintergrund mit aufs Bild. Heute, Donnerstagabend, gab es dort Volkstümliches aus den schottischen Hochmooren; Tänze und Folklore, ein "Ceilidh" zum St. Andrews-Day, was den Autor dieser Zeilen besonders erfreut - Namenstag. Das Scotland House Brussels ist gleich dort untergebracht, auch die Ständige Vertretung Österreichs ist nur ein paar Meter entfernt.