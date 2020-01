Blog unseres EU-Korrespondenten Türkis-grüner Nachhall bis Brüssel

Facebook

4. Jänner, 11 Uhr - Rochaden

Die Feiertage in der "EU-Hauptstadt" sind so gut wie vorbei. In Belgien ist der 6. Jänner ein normaler Arbeitstag, kommende Woche geht es also schon am Montag so richtig los ins neue Arbeitsjahr. Davor freilich war das EU-Viertel so gut wie ausgestorben, ein Großteil der "Expats" verbrachte Weihnachten und Neujahr im jeweiligen Heimatland. Wer etwa mit dem Flieger gestern nach Brüssel zurückreiste, musste sich dessen bewusst werden: Alle sind jetzt wieder auf dem Rückweg, der Trubel geht gleich wieder los.

In der EU beäugt man das türkis-grüne Experiment in Austria mit großem Interesse. Alle Staaten (naja, fast alle, die Polen zieren sich ja noch) haben sich zu den Klimazielen und zum "Green Deal" der neuen Kommission bekannt, die einzigartige Koalition aus Konservativen und Grünen macht die Alpenrepublik somit schlagartig zu einer Art Versuchslabor unter Realbedingungen.