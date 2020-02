Blog unseres EU-Korrespondenten Österreichs neue Leute in Straßburg und Brüssel

Facebook

11. Februar, 12.30 Uhr - Vom Winde verweht

Nicht so voll wie sonst immer schaut es diesmal in Sraßburg aus - der Wintersturm und das wilde Wetter haben ihre Folgen. Zwar waren die Züge von Brüssel nach Straßburg wie gewohnt unterwegs, aber der Bahnverkehr über Deutschland kam ja teilweise zum Erliegen und die Flugverbindungen sind ja ebenfalls arg gestört.

So konnten sich also einige der Journalistenkollegen nicht bis Straßburg durchschlagen (und haben inzwischen aufgegeben, wenn sie am Mittwoch erst eintreffen zahlt es sich nicht mehr aus) und auch so mancher Abgeordnete saß zunächst einmal fest - unter anderem der "Neue", Christian Sagartz (ÖVP), der immer noch auf dem Weg von Wien nach Frankreich ist. Straßburg liegt halt auch nicht einfach so ums Eck.

10. Februar, 17.30 Uhr - Personelles

Was haben der Brexit und die neue österreichische Regierung gemeinsam? Sie sind der Anlass für personelle Veränderungen im EU-Parlament, das sich soeben wieder in Straßburg eingefunden hat.