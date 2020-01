Blog unseres EU-Korrespondenten Ministerauflauf und Nachtzug für EU-Reisende

Facebook

19. Jänner, 22.00 Uhr - Treffpunkt Brüssel

Österreich ist in Brüssel bestens vertreten, am Beginn der neuen Woche schön zu sehen am "Ministerauflauf" in der EU-Stadt. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ist schon am Sonntag eingetroffen, sie nahm an einem hochrangigen Treffen zum Thema Antisemitismus teil und ist heute auf "Antrittsbesuch" in den EU-Institutionen, wo sie unter anderem die Kommissare Margaritis Schinas, Oilver Varhelyi und die Vizepräsidenten Maros Sefcovic und Vera Jourova trifft.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) präsentiert am Montag im Rahmen des Eurogruppentreffens vor dem EU-Wirtschafts- und Finanzrat das Programm der neuen Bundesregierung. Es handelt sich auch in diesem Fall um Blümels ersten Besuch in Brüssel in seiner neuen Funktion.