Blog unseres EU-Korrespondenten Im EU-Parlament flossen zum Abschied die Tränen

29. Jänner, 21.45 Uhr - Das Finale

Was für ein historisches Ereignis, was für ein besonderer Tag für das EU-Parlament! Einmal noch hatten die Abgeordneten den Brexit diskutiert, gemeinsam mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Chefverhandler Michel Barnier die Lage erörtert. Dann, nach der Abstimmung, flossen die Tränen. Viele umarmten sich und nahmen Abschied von ihren Kollegen, die nun das Parlament verlassen müssen. Während die Befürworter des Ausstiegs schon den Saal verließen, nahmen sich die anderen an den Händen und sangen gemeinsam das schottische Abschiedslied "Auld Lang Syne" ("Längst vergangene Zeit" oder auch "Nehmt Abschied, Brüder") - ein überaus bewegender Moment an einem historischen Abend.

Nach der Abstimmung gab es im EU-Parlament kein Halten mehr - für die meisten ist es ein überaus trauriger Tag Foto © APA/AFP/POOL/FRANCISCO SECO

Und dann, beim Hinausgehen aus dem Parlamentsgebäude, ereilt unsereiner die Antithese in Form von Nigel Farage von der Brexit-Party, der in diesem Augenblick in einem Pulk von Parteimitgliedern und Journalisten auf den Platz vor dem Parlamentsgebäude eilt, um noch einmal seine Meinung sagt: "Wir lieben Europa. Wir hassen bloß die Europäische Union". Auch er und seine Leute haben Musik dabei, aus der Lautsprecherbox: We never come back - wir kommen nie zurück.